Президент Венесуэлы Мадуро обратился к Трампу на ломаном английском

Мадуро не владеет английским языком и, говоря об инициированных им предстоящих выборах в национальное учредительное собрание (по-английски constituent assembly, по-испански asamblea constituyente), обратился к "помощи зала".



"Как сказать по-английски учредительное собрание (constituyente)?" — задал вопрос глава государства. И после подсказки воскликнул: "Constituyent yes", имея в виду "Учредительному собранию — да!". Затем президенту подсказали, что лучше сказать "Constituent go on", однако глава государства выбрал другую форму: " Господин Трамп , Constituent go some".