В Киеве открытие магазина российского бренда одежды закончилось дракой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости . В торговом центре Skymall в Киеве произошла потасовка между активистами, устроившими пикет против открытия магазина российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans, и охранниками. Об этом сообщил один из организаторов акции, член движения "Отпор" Павел Островский в Facebook.

По его утверждению, участники пикета хотели призвать покупателей "не финансировать российский бюджет", однако охранники спровоцировали конфликт. Как заявил Островский, после вызова полиции активистов отпустили, при этом охрана и сотрудники Skymall обвинили членов движения "Отпор" в избиении.

В сети также появилась видеозапись из торгового центра, на которой видно, что драку спровоцировал один из активистов, одетый в камуфляж. В ролике также фигурируют другие участники пикета, они держат в руках плакаты с надписями "Gloria Jeans ЛНР" и "Сделано в ЛНР".