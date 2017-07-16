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В Мадриде на американских горках столкнулись два состава
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
МАДРИД, 16 июл — РИА Новости. Как минимум 26 человек пострадали в результате инцидента, произошедшего в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, сообщает агентство EFE.
Причиной послужило столкновение двух составов на американских горках аттракциона "Поезд из шахты".
Все пострадавшие, среди которых есть дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы.
На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.
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