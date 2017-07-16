В Мадриде на американских горках столкнулись два состава

МАДРИД, 16 июл — РИА Новости . Как минимум 26 человек пострадали в результате инцидента, произошедшего в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, сообщает агентство EFE.

Причиной послужило столкновение двух составов на американских горках аттракциона "Поезд из шахты".

Все пострадавшие, среди которых есть дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы.

На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.