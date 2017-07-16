Королева красоты умерла от рака в 22 года

Королева красоты «Мисс Киргизия» Жибек Нукеева умерла от рака. Об этом в Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

Ранее 22 летней женщине поставили роковой диагноз – «хондросаркома тазобедренной кости третьей степени».

«Сегодня не стало Жибек Нукеевой- обладательницы титула " Мисс Кыргызстан". Ей всего 22 года. Это искренняя, светлая девушка поразила в день нашего знакомства своей скромностью, лучезарностью и мягкостью характера. Мы скорбим», — написала Молдокматова.

Нукеева получили звание мисс Киргизии в 2013 году.

Ранее смертельно больная женщина попросила пользователей соцсетей помочь ей остаться с новорожденным сыном. Люди стали переводить деньги на лечение модели, она прошла курсы терапии в Италии, Израиле и Турции. К сожалению, помощь медиков не дала результата.