Обстрел запада Донецка: погибла женщина, пострадали два человека

Западные окраины Донецка обстреливаются с позиций украинской армии. Одна женщина погибла при обстреле в 16 часов 30 минут, был ранен еще двое мужчин. У вечеру число погибших увеличилось до двух человек.

Киев не соблюдает условия "хлебного перемирия", отмечает РИА Новости

Так называемая "антитеррористическая операция" была начата Киевом в апреле 2014 года. Жертвами военной кампании на территории Донецкой и Луганской областей стали более 10 тысяч человек. Для защиты мирного населения Донбасса были заключены три Минских соглашения. Однако Киев их не выполняет.