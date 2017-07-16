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В Крыму вынесен приговор избившему водителя «скорой» туристу с Украины
Суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ 30-летнему туристу с Украины, который избил водителя «скорой помощи» в Ялте.
«Мировой судья Ялтинского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»)», — цитирует «Газета.Ru» сообщение прокуратуры Крыма.
Отмечается, что водитель «скорой» перевозил ребёнка в медицинское учреждение.
В конце июня, как передавало Nation News, СК России по Республике Крым возбудил уголовное дело против 30-летнего туриста, напавшего в Ялте на водителя «скорой».
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