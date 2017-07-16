В КНДР прокомментровали призывы США к глобальному давлению на Пхеньян

Последние призывы правительства США "усилить глобальное давление" на КНДР исключают любой диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).



"Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле (президента США Дональда) Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР", — отмечается в сообщении.



ЦТАК подчеркивает, что "все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире".



"США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда", — говорится в комментарии.

