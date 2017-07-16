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Из-за операции Маккейна голосование по Obamacare в сенате США отложили
Из-за операции Джона Маккейна голосование по Obamacare в сенате на следующей неделе не состоится. Об этом сообщил руководитель республиканского большинства Митч Макконнелл.
Как пишет ТАСС, Маккейн всю следующую неделю будет проходить реабилитацию в штате Аризона. В минувшую пятницу сенатору была проведена операция по удалению сгустка крови из левого глаза.
Отметим, что в конце июня президент США призвал сенаторов республиканской партии отменить действующую сейчас систему медицинского страхования, принятую при Бараке Обаме. Против этого выступают все 48 демократов в сенате.
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