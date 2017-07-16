В США ввели в строй новый ракетный эсминец

В строй военно-морских сил США введен новый ракетный эсминец «Джон Финн». Об этом сообщается в Twitter Тихоокеанского командования ВС США.

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис , выступая на торжественной церемонии на военно-морской базе Перл-Харбор, заявил, что введение этого корабля должно послужить сигналом для союзников и противников США, о том, что Вашингтон серьезно относится к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«Мы верим в мир через умную силу, которую поддерживает сильная власть, а сила корабля сама по себе посылает четкий сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе США настроены серьезно. Америка — тихоокеанская нация, лидер и сила этого региона — и она будет ими всегда», — сказал Харрис.