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На участников митинга в Анкаре упал беспилотник
Аппарат осуществлял видеосъемку и транслировал изображение на экраны по бокам сцены. Как пишет агентство "Интерфакс", пострадали около шести человек. Дежурившие на месте медики зафиксировали у них легкие травмы и порезы. "У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал", - сказал президент Турции, который в тот момент также находился на площади.
Митинги по случаю годовщины военного переворота в стране прошли во многих городах Турции. Выступая перед собравшимися в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в первую очередь "отрубить головы предателям". Глава государства заявил, что подпишет любой указ, принятый парламентом, который направлен на укрепление власти и порядка в стране, наказание участников путча.
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