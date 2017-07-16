Калифорнийский живодер получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки

26-летний житель американского штата Калифорния Роберт Рой Фармер приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки. Об этом в субботу, 15 июля, пишет газета USA Today

Убивать животных Фармер начал в сентябре 2015 года. Некоторых кошек он специально выманивал из домов их хозяев.

Живодера удалось задержать 8 октября 2015 года. Полицейские обнаружили его спящим в своем автомобиле, на приборной панели которого лежал труп кошки. При обыске машины стражи порядка нашли куски кошачьей шерсти, испачканные в крови и охотничий нож.

В середине октября 2016 года в российскую прессу попала информация о том, что две несовершеннолетние девушки из Хабаровска убивали животных и снимали процесс на фото и видео. Жертв они выбирали по размещенным в интернете объявлениям о передаче зверей в добрые руки. Расправы подростки устраивали в заброшенном здании. Убили они не менее 15 животных.

В рамках расследования этого дела была установлена причастность девушек к ряду других преступлений: разбою, возбуждению ненависти и вражды, оскорблению чувств верующих. Обе 17-летние подозреваемые арестованы.