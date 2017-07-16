В Турции владельцы телефонов вместо гудков услышали голос Эрдогана

В Турции владельцы мобильных телефонов вместо гудков, обозначающих начало соединения, услышали голос президента страны. "Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям - здоровья и благополучия", - сказал Тайип Эрдоган.

Свое послание глава государства записал для мобильных операторов Vodafone и Turkcell. Пользователи последнего также получили бесплатный гигабайт трафика в качестве подарка в честь национального праздника. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, год назад группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Тогда погибли более 240 человек. Мятеж был подавлен.