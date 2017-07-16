NYT: бывший директор ФБР Джеймс Коми издаст мемуары о своей работе



Экс-глава ФБР Джеймс Коми, отправленный президентом США Дональдом Трампом в отставку в мае, пишет книгу о своей карьере в госслужбе, в том числе о "шумных и недолгих днях при администрации Трампа", сообщает издание New York Times.

По словам литературного агента Коми Мэтта Латимера, все главные издательства Америки уже заинтересовались книгой, тендер на издание которой будет объявлен на следующей неделе.





Как сообщается, книга не является обычными откровенными мемуарами, а "рассказывает о принципах, которыми руководствовался Коми в самые сложные моменты своей юридической карьеры". В числе основных тем: расследование, связанное с электронными письмами Хилари Клинтон , и сложные отношения с Трампом из-за расследования ФБР о предположительном "вмешательстве России" в президентские выборы 2016 года.

"Это книга о лидерстве и о его поисках правды под влиянием уроков и опыта, который он получил за всю свою карьеру, включая его последний опыт при администрации Трампа", — цитирует издание заявление Латимера.



По данным газеты, книга Коми пройдет стандартную юридическую и правительственную проверку, которая необходима для того, чтобы избежать утечек секретной информации. Вместе с тем в книге все равно будут содержаться ранее неизвестные детали об отношениях Коми и Трампа. "Ведь Коми известен своим усердием в ведении записей", — отмечает издание.

