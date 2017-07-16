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Геращенко: на руках у украинцев находится почти 1 млн единиц оружия
В настоящее время, по официальным данным, на руках у украинцев находится 900 тыс. единиц оружия, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады, советник главы МВД страны Антон Геращенко.
"Официально - 900 тыс. Из них где-то 130 тыс. - нарезных и около 800 000 с копейками - гладкоствольных. Что касается того, сколько незарегистрированного оружия, - точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно ", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько оружия сегодня на руках у жителей Украины.
Ранее Геращенко заявил об "агентах Кремля" в украинском парламенте.
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