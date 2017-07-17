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На Украине начали травлю пользователей "Яндекс. Такси"
По данным издания, радикально настроенные активисты вызывают сотрудничающий с сервисом автомобиль и говорят таксисту, что его работа «противоречит указу президента Украины о санкциях против российских компаний». Один из таких водителей якобы помог активистам получить доступ к базе данных клиентов.
«Сейчас устанавливают личности тех, кто катался на «Яндекс. Такси». Разрабатывается формат, при котором, возможно, все пользующиеся «Яндекс. Такси» будут попадать в базу «Миротворца», - рассказал изданию один из активистов.
Юристы заявили «Вестям», что действия активистов незаконны, так как украинские санкции против «Яндекса» касаются сайтов, но не приложений.
Шестнадцатого мая президент Украины Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.
Черный список, в частности, пополнили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ООО «Яндекс», телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», радиостанция «Наше радио» и агентство РБК. Ограничительные меры также распространились на «Лабораторию Касперского» и Dr.Web.
Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.
Несмотря на блокировки сервисов «Яндекса» на Украине, приложение для заказа такси можно скачать, и в некоторых регионах страны для этого даже не приходится обходить блокировку.
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