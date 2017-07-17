На Украине начали борьбу с сервисом « Яндекс .Такси». Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По данным издания, радикально настроенные активисты вызывают сотрудничающий с сервисом автомобиль и говорят таксисту, что его работа «противоречит указу президента Украины о санкциях против российских компаний». Один из таких водителей якобы помог активистам получить доступ к базе данных клиентов.

«Сейчас устанавливают личности тех, кто катался на «Яндекс. Такси». Разрабатывается формат, при котором, возможно, все пользующиеся «Яндекс. Такси» будут попадать в базу «Миротворца», - рассказал изданию один из активистов.

Юристы заявили «Вестям», что действия активистов незаконны, так как украинские санкции против «Яндекса» касаются сайтов, но не приложений.

Шестнадцатого мая президент Украины Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.

Несмотря на блокировки сервисов «Яндекса» на Украине, приложение для заказа такси можно скачать, и в некоторых регионах страны для этого даже не приходится обходить блокировку.