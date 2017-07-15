

Россия уже добилась паритета по бронетехнике со странами НАТО и в ближайшие годы продолжит укреплять позиции, в то время как США и их союзники рискуют окончательно утратить лидерство в этой сфере, считает обозреватель журнала National Interest Лорен Томпсон



В первую очередь автор обращает внимание на удручающую ситуацию с танкостроением в Америке. "Производство боевых машин находится на самом низком уровне за последние десятилетия", — отмечает он. Так, по его словам, в США ежегодно собирают не больше 12 танков "Абрамс", а план по оснащению бронетанковых бригад современным вооружением, утвержденный еще администрацией Обамы , будет реализован только через четверть века.

"Тот факт, что США и их союзники не отказываются от устаревшей бронетехники, сродни приглашению к агрессии", — убежден Томпсон. Он также напоминает, что Италия, Германия и Франция имеют в своем распоряжении по 300 танков, при этом Россия поддерживает в боеготовом состоянии несколько тысяч машин.



По мнению автора, сегодня стороны достигли паритета, однако в скором времени Москва может получить преимущество. Прежде всего, это связано с разработкой универсальной боевой платформы "Армата", не имеющей аналогов на Западе. "Не будет преувеличением сказать, что эта диспропорция в потенциалах может привести к поражению США в будущей войне Запада с Востоком", — считает обозреватель.





Исправить ситуацию может только форсирование программы модернизации американских танков, полагает Томпсон. Так, он приводит в пример проект компании General Dynamics, которая обещает за дополнительное финансирование поставлять Пентагону по 22 "Абрамса" в месяц. "Армии нужно больше денег на модернизацию", — подчеркивает автор. При этом он убежден, что "сдерживание стремительно развивающейся российской военной машины" должно стать "высшим инвестиционным приоритетом" для Белого дома.

В Кремле неоднократно указывали на то, что внешняя политика России выстроена на принципах мира и уважения к международному праву, поэтому применение военной силы при отсутствии угрозы суверенитету и территориальной целостности государства не рассматривается в качестве возможного сценария действий в случае возникновения конфликтных ситуаций на мировой арене.