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СМИ: Порошенко оказался недоволен законопроектом о «реинтеграции» Донбасса
Фото: Twitter
Принятие законопроекта по «реинтеграции» Донбасса отложено по решению Петра Порошенко, который оказался крайне недоволен документом, сообщают украинские СМИ. В частности, сообщается, что Порошенко был недоволен тем, что впервые о законопроекте публично заявил секретарь СНБОУ Александр Турчинов. Якобы президент рассчитывал получить имиджевые дивиденды от документа, инициатором которого он являлся, но законопроект уже называют «турчиновским», пишет «Зеркало недели».
По информации издания, текст законопроекта, который был обнародован в СМИ, был одобрен Турчиновым, но не понравился Порошенко. Утверждается, что именно Турчинов убеждал президента страны во введении военного положения в Донбассе, но Порошенко был категорически против.
По данным источников, у Порошенко и его юристов вызвали сомнения положения об «оккупации» региона Россией, также был спор о том, где и как следует упоминать Минские соглашения.
Кроме того, документ якобы был слит в посольство США и в Москву. Сообщается, что американский посол Мари Йованович была резко против принятия такого документа.
Напомним, текст законопроекта был опубликован в СМИ в среду, 12 июня. Территории в нем называются «оккупированными», фактически предвещает объявление войны России.
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