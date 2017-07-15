СМИ: Порошенко оказался недоволен законопроектом о «реинтеграции» Донбасса

Принятие законопроекта по «реинтеграции» Донбасса отложено по решению Петра Порошенко , который оказался крайне недоволен документом, сообщают украинские СМИ. В частности, сообщается, что Порошенко был недоволен тем, что впервые о законопроекте публично заявил секретарь СНБОУ Александр Турчинов . Якобы президент рассчитывал получить имиджевые дивиденды от документа, инициатором которого он являлся, но законопроект уже называют «турчиновским», пишет «Зеркало недели».

По информации издания, текст законопроекта, который был обнародован в СМИ, был одобрен Турчиновым, но не понравился Порошенко. Утверждается, что именно Турчинов убеждал президента страны во введении военного положения в Донбассе, но Порошенко был категорически против.

По данным источников, у Порошенко и его юристов вызвали сомнения положения об «оккупации» региона Россией, также был спор о том, где и как следует упоминать Минские соглашения.

Кроме того, документ якобы был слит в посольство США и в Москву. Сообщается, что американский посол Мари Йованович была резко против принятия такого документа.

Напомним, текст законопроекта был опубликован в СМИ в среду, 12 июня. Территории в нем называются «оккупированными», фактически предвещает объявление войны России.