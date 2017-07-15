СМИ: министр по Brexit носит документы в спецчемодане для защиты от шпионов



Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис носит связанные с выходом из ЕС документы и электронные приборы в специальном чемодане, защищенном от воздействия внешних электромагнитных полей, чтобы защитить их от иностранных шпионов, утверждает газета Telegraph

По данным издания, чемодан защищен так называемой клеткой Фарадея, которая позволяет экранировать аппаратуру от внешних электромагнитных полей. Она также блокирует все беспроводные, GPS и WiFi- сигналы, что позволяет защитить хранящуюся на устройствах информацию от кражи.





Как сообщается, в целях предосторожности министр также сменил свои наручные часы от компании Apple на устройство марки Garmin, опасаясь, что его могут прослушивать через встроенный микрофон.