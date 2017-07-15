СМИ: Фотография Клинтона между памятников Бушам стала «вирусной»

Бывший президент США Билл Клинтон посетил президентскую библиотеку имени Джорджа Буша — младшего в Далласе, где сфотографировался между памятников своему предшественнику и преемнику. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, фотография стала обсуждаемой в социальных сетях сразу после публикации.

«Примечание: не для масштабирования», — прокомментировал Клинтон фото в Twitter.

Everything's bigger in Texas. pic.twitter.com/QKuWvzAVDe

— Angel Ureña (@angelurena) 14 июля 2017 г.

Один из пользователей посоветовал Клинтону назвать свои мемуары «Моя жизнь между Бушами». В английском языке фамилия президентов (Bush) означает «куст».

Ранее сообщалось, что Клинтон напишет книгу в жанре триллер.