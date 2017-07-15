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СМИ: Фотография Клинтона между памятников Бушам стала «вирусной»
Бывший президент США Билл Клинтон посетил президентскую библиотеку имени Джорджа Буша — младшего в Далласе, где сфотографировался между памятников своему предшественнику и преемнику. Об этом сообщает The Hill.
По данным издания, фотография стала обсуждаемой в социальных сетях сразу после публикации.
«Примечание: не для масштабирования», — прокомментировал Клинтон фото в Twitter.
Everything's bigger in Texas. pic.twitter.com/QKuWvzAVDe
— Angel Ureña (@angelurena) 14 июля 2017 г.
Один из пользователей посоветовал Клинтону назвать свои мемуары «Моя жизнь между Бушами». В английском языке фамилия президентов (Bush) означает «куст».
Ранее сообщалось, что Клинтон напишет книгу в жанре триллер.
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