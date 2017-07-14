В конгрессе США предложили объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР

Республиканцы в палате представителей конгресса США изучают возможность объединения законопроекта об антироссийских санкциях с документом об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что законопроекты должны быть объединены.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Эд Ройс сообщил телеканалу, что данная идея существует и он считает её достойной внимания. Кроме того, он рассказал о работе над собственным, двухпартийным вариантом законопроекта о санкциях.

Помощник лидера республиканцев подтвердил, что вариант объединения законопроектов рассматривается, добавив, что окончательное решение ещё не принято.

Ранее в США представили новую версию законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.