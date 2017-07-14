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Финляндия строит тоннели на случай вторжения России
Власти Финляндии объяснят гражданскому населению страны принцип действия сети подземных тоннелей. Соответствующее решение было принято в связи с военными учениями России на границе с Финляндией. Об этом сообщает The Wall Street Jorunal.
Инфраструктура расположена под Хельсинки. Общая протяжённость тоннелей – порядка 200 километров. Подземные ходы соединяют в единую сеть торговые центры, парковки, линии электро-и водоснабжения. Отдельные тоннели используются только военными для незаметного перемещения между пунктами дислокации различных подразделений. Входы в тоннели закрыты дверями из специального сплава металлов, способного выдержать взрыв. Помещения объектов были спланированы таким образом, чтобы в них могли поместиться все 600 тысяч жителей финской столицы.
Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В манёврах примут участие 13 тысяч военнослужащих. Учения станут самыми крупными со времён холодной войны. В НАТО неоднократно выступали с критикой предстоящих учений.
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