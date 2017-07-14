Порошенко рассказал о своих походах в баню

Президент Украины Петр Порошенко признался, что во времена службы в Советской армии ходил в баню раз в неделю. Об этом он заявил во время выступления перед работниками Львовского бронетанкового завода.

По словам главы государства, для контрактников построят около 100 домов, где они смогут отдохнуть и принять душ. Еще в октябре прошлого года Порошенко упоминал о своей службе в рядах Советской армии. Тогда президент Украины, выступая перед учащимися вузов, посоветовал одному из студентов исторического факультета после окончания учебы отправиться в зону боевых действий в Донбассе.