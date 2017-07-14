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Опубликовано видео «войны рукопожатий» Трампов и Макронов
Первая леди Франции Брижит Макрон во время дня празднования взятия Бастилии «отомстила» президенту США Дональду Трампу за агрессивные рукопожатия, схватив за руку его жену Меланью. Во время празднования Дня взятия Бастилии при встрече Трамп долго удерживал руку Эмманюэля Макрона и одновременно пожал руку Бижит. Та в ответ взяла Меланью за кисть и долго ее удерживала, хотя та пыталась вырвать руку. Видео инцидента опубликовал телеканал Fox News.
СМИ обращают пристальное внимание на рукопожатия Трампа. С этим связано уже несколько забавных моментов. Так, сообщалось о «битве рукопожатий» президентов Франции и США, из которой «победителем» вышел Макрон. Перед этим глава Таджикистана Эмомали Рахмон также «победил» Трампа. В соцсетях уже высмеивали чрезмерно энергичные рукопожатия Трампа. Например, руку премьера Японии Синдзо Абэ Трамп тряс на протяжении 18 секунд.
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