Британца приговорили к тюрьме за связь с ополченцами Донбасса

Британец Бенджамин Стимсон, который оказывал поддержку ополченцам в Донбассе, приговорен к тюремному заключению за "террористические преступления".





"Согласно решению судьи, Стимсон приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения", — сказал РИА Новости по телефону сотрудник Королевского суда Манчестера, где в пятницу слушалось дело Стимсона.

Подсудимый был признан виновным в нарушении британского антитеррористического законодательства. Сам Стимсон признал вину.



Ранее СМИ сообщали, что 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью телерадиокорпорации Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.



Стимсон надеялся получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе. "Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию", — подчеркивал он.

