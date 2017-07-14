Порошенко мечтает о танковых армадах

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступят десятки модернизированных танков Т-72 и "Оплот", заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках визита на Львовский бронетанковый завод.

Украинский лидер отметил, что для этого специально был увеличен военный бюджет страны.

Порошенко заверил, что поручил поставить в ВСУ 72 модернизированных Т-72, а также новые танки "Оплот" на сумму свыше 300 миллионов гривен (эквивалентно 11,5 миллионам долларов).

Всего же на закупку различной бронетехники, включая броневики и пожарные машины, будет выделено около 920 миллионов гривен (порядка 35,3 миллиона долларов).

Напоминаем, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало высшее руководство предприятия по подозрению в особо крупном мошенничестве.