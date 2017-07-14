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При нападении на египетском курорте убиты двое граждан Украины
В одном из отелей египетской Хургаде неизвестный напал с ножом на туристов. В результате нападения погибли два гражданина Украины, четверо посетителей гостиницы получили ранения. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на местные СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. В настоящее время выясняют детали и мотивы нападения. Предположительно, мужчина прибыл к гостинице с общественного пляжа. 14 июля под Каиром группа террористов напала на полицейских. В перестрелка с боевиками погибли пять сотрудников правоохранительных органов.
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