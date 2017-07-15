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СБУ заявила о задержании в Донбассе психолога ДНР

СБУ задержала психолога ДНР
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Донбассе психолога самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали психолога ДНР «при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию».
В ведомстве сообщили о возбуждении дела, задержанная уведомлена о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее стало известно, что по факту ранения депутата Верховной рады Евгения Дейдея в Донбассе возбуждено уголовное дело.
Nation News передавало, что в Донецкой области неизвестный бросил в окно дома гранату, в результате чего погибла женщина.
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