СБУ заявила о задержании в Донбассе психолога ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Донбассе психолога самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали психолога ДНР «при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию».

В ведомстве сообщили о возбуждении дела, задержанная уведомлена о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что по факту ранения депутата Верховной рады Евгения Дейдея в Донбассе возбуждено уголовное дело.

Nation News передавало, что в Донецкой области неизвестный бросил в окно дома гранату, в результате чего погибла женщина.