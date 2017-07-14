США решили «сбрасывать» своих солдат из космоса

Выступая сегодня на международной конференции Air Power в Лондоне, начальник штаба воздушных сил США Дэвид Голдфейн заявил, что с развитием космических технологий элитные спецслужбы должны использовать новые наработки, передает Mirror.

«Если вы действительно можете создать корабль, который поднимет вас на высоту 15 тыс. метров, то это экономически выгодно. Вопрос для нас состоит в том, почему мы не можем взять семь оперативников, посадить их на этот корабль и отправить их в любую точку планеты менее чем за час?» - приводит издание слова Голдфейна.

В качестве подтверждения своих слов американский генерал привел разработки британской компании Vergin Gallactics, которая работает над созданием суборбитального летательного аппарата.

Вместе с тем Голдфейн не стал уточнять, когда именно США планируют взять на вооружение новую разработку.