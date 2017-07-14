Ляшко предрек превращение украинцев в «сервисную нацию»



Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко заявил, что Киев превращает украинцев в сервисную нацию. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook в пятницу, 14 июля.

«Власть избрала курс на превращение Украины в сырьевую колонию. Украинцы при таких обстоятельствах станут так называемой "сервисной нацией" — будут работать в сфере обслуживания», — отметил Ляшко.



В мае Ляшко назвал избрание Петра Порошенко на пост президента Украины ошибкой. В марте лидер фракции Радикальной партии заявлял о намерении подать в суд на Порошенко из-за меморандума Международного валютного фонда (МВФ). «Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил Ляшко, отметив, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие чиновники подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан.





В апреле 2016-го Ляшко выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Порошенко. Политик призвал отстранить от должности главу государства из-за информации об обнаружении у него офшорных компаний и счетов.