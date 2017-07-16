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На Украине выдали фотографию российских Т-90 за снимок львовского завода
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проиллюстрировало в своем аккаунте в Twitter новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией российских Т-90 на «Уралвагонзаводе». Твит был размещен днем 14 июля, на момент публикации заметки он доступен.
НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП «Львівський бронетанковий завод». Деталі:https://t.co/6o07r7gYO1 pic.twitter.com/JlYFE8OJCx— NAB Ukraine (@nab_ukr) 14 июля 2017 г.
«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в Google?» — указал один из пользователей, прокомментировавших публикацию. «Они не в Google, они в "Яндексе" ищут», — ответил ему другой юзер.
В январе этого года сообщалось, что сотрудники Минобороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия. В частности, ведомство изменило место рождения русского богатыря Ильи Муромца, «перенеся» его малую родину в город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.
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