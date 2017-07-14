На Украине резко вырос спрос на коллекторов

За два года на Украине в три раза вырос спрос на сотрудников коллекторских агентств. Об этом сообщает украинское издание «Вести»

По данным издания, на сайтах по поиску персонала вакансии коллекторов «стоят чуть ли не на первом месте по востребованности».

HR-эксперт сайта Rabota.UA Татьяна Пашкина рассказала «Вестям», что на рынке ежемесячно появляются несколько новых коллекторских компаний. Судя по заявкам на сайтах, коллекторам предлагают от 15 тысяч гривен (более 34 тысяч рублей) плюс процент от суммы, которую вернут заемщики.

Президент Ассоциации украинских банков Алексей Кущ заявил, что из-за «банкопада» в банковской системе оказалось огромное количество проблемных активов, в основном - кредитов -на сотни миллиардов гривен. «А так как банки функционально не могут заниматься выбиванием кредитов, они продают их за 30 процентов от стоимости либо коллекторским, либо финансовым компаниям», - пояснил он.