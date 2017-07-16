Гергиев ответил на нападки французских СМИ из-за концерта в Париже

Дирижер Валерий Гергиев высказался по поводу критики со стороны французской прессы из-за участия в парижском концерте в День взятия Бастилии. Его слова приводит RT.

Гергиев подчеркнул, что не возглавлял торжество в честь национального праздника Франции. «Я гость, которого пригласили. Я не являюсь без приглашения», — отметил он.

Дирижер добавил, что «бесконечно далек» от политики. Он напомнил, что его уже обвиняли в пропаганде из-за поездки в Пальмиру.

«Почему мы туда отправились? Потому что чувствовали, что такое послание стоит того, чтобы его услышали и в Сирии те, кто пострадал от того, что Пальмира так долго, на протяжении многих месяцев, находилась под контролем таких варваров. Для меня это было достаточным основанием. Но нашлись и те, кто посчитал, что это пропаганда», — объяснил Гергиев.

Отмечается, что некоторые французские газеты раскритиковали участие дирижера в концерте в Париже, поскольку он, якобы, известен своей «приближенностью к Кремлю».

Концерт в честь Дня взятия Бастилии состоялся 14 июля на Марсовом поле в Париже. Гергиев дирижировал Национальным оркестром Франции.

64-летний Валерий Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, с 2007 по 2015 годы возглавлял Лондонский симфонический оркестр.