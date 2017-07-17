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Тысячи человек приняли участие в акциях протеста по всей Польше

Массовые акции протеста проходят по всей Польше
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Протестующие выступают против планируемой правительством судебной реформы.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что демонстранты считают, что предлагаемая правительством судебная реформа приведёт к разрушению всей судебной системы и лишит её независимости.
Ранее своё недовольство планами властей Польши уже выразили чиновники Европейского союза и оппозиция. Политики опасаются, что возможные изменения поставят под сомнение верховенство закона в стране.
11 июня 2017 года несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию в исторической части Варшавы. Митингующие требовали «уважения права на демонстрации», а также соблюдения законов конституции и прав человека.
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