Тысячи человек приняли участие в акциях протеста по всей Польше

Протестующие выступают против планируемой правительством судебной реформы.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что демонстранты считают, что предлагаемая правительством судебная реформа приведёт к разрушению всей судебной системы и лишит её независимости.

Ранее своё недовольство планами властей Польши уже выразили чиновники Европейского союза и оппозиция. Политики опасаются, что возможные изменения поставят под сомнение верховенство закона в стране.

11 июня 2017 года несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию в исторической части Варшавы. Митингующие требовали «уважения права на демонстрации», а также соблюдения законов конституции и прав человека.