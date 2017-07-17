Венесуэльцы на референдуме высказались против учредительного собрания



Большинство венесуэльцев, принявших участие в "народном референдуме" в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро , свидетельствуют результаты голосования.

По данным так называемой "комиссии гарантов", состоящей из ректоров ведущих университетов страны, против созыва проголосовали почти 6,4 миллиона человека, или более 98% принявших участие в голосовании. Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.