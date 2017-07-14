Китай призвал другие страны не делать безответственных заявлений по смерти Лю Сяобо

Пекин призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Китая из-за смерти китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.

"Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая", — отметил он.