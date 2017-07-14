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Китай призвал другие страны не делать безответственных заявлений по смерти Лю Сяобо

Китай призвал не вмешиваться в его дела из-за смерти Лю Сяобо
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Пекин призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Китая из-за смерти китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.
Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА "Новости".
"Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая", — отметил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп "глубоко опечален" смертью китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.
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