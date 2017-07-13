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Трамп выразил желание заключать с Россией «прекрасные сделки»
Фото: ЕРА
Американский президент Дональд Трамп выразил желание заключать «прекрасные сделки» с Россией.
«Кстати, я лишь хочу заключать прекрасные сделки с Россией», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, он также заявил, что никогда не думал об отмене антироссийских санкций.
Трамп сказал, что собирается пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом, но пока для этого не сложилась подходящая ситуация.
В январе Трамп говорил, что США могут снять санкции с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.
Россия не планирует сокращать ядерное вооружение в обмен на отмену санкций Вашингтона против Москвы, заявил тогда в ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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