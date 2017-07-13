Трамп выразил желание заключать с Россией «прекрасные сделки»

Американский президент Дональд Трамп выразил желание заключать «прекрасные сделки» с Россией.

«Кстати, я лишь хочу заключать прекрасные сделки с Россией», - приводит его слова ТАСС

Напомним, он также заявил, что никогда не думал об отмене антироссийских санкций.

Трамп сказал, что собирается пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом, но пока для этого не сложилась подходящая ситуация.

В январе Трамп говорил, что США могут снять санкции с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.