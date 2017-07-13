В ряде районов Мосула вновь вспыхнули бои

В ряде районов западной части Мосула, об освобождении которого было объявлено еще в понедельник, с новой силой вспыхнули бои, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Сегодня боестолкновения обострились в районах Аш-Шахван и Аль-Майдан, несколько военных получили ранения", — сообщил РИА Новости военный источник. По его словам, силовикам до сих пор не удалось продвинуться в этих районах, несмотря на то, что бои идут уже третьи сутки. Он также сообщил, что для усиления группировки силовиков из окрестностей Мосула выдвинулись ополченцы.

С воздуха военным помогают вертолеты, которые постоянно выполняют боевые и разведывательные вылеты.