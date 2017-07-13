Главные события четверга

Задержаны подозреваемые в убийстве россиянина в Абхазии

Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.

ИГ объявило о создании нового государства

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) провозгласила иракский город Талль-Афар независимым государством, отдельным от провозглашенного ранее «халифата». Об этом сообщает Iraqi News.

Без заявления: Саммит Украина-ЕС сорван

Представители Киева и Евросоюза не смогли подписать итоговое заявление после саммита Украина-ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда».

Forbes вычислил самых богатых российских чиновниц

Член комитета Госдумы по охране здоровья, единоросс Татьяна Соломатина стала лидером рейтинга самых богатых женщин, работающих в федеральных органах российской власти. Рейтинг опубликовал Forbes Woman.

Банкирам пригрозили "большой зачисткой"

Как СМИ гадали, кто был «таинственным спутником» Путина

Опрошенные « Московским комсомольцем » эксперты не поверили, что на заднем сидении машины президента РФ Владимира Путина во время поездки на Валаам находился сотрудник службы безопасности. По их мнению, версии об офицере ФСО противоречат яркая одежда и занятое в автомобиле место.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в РФ

«Яндекс» объявил об объединении бизнеса по по онлайн-заказу поездок с Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии, говорится в сообщении «Яндекса». Бизнес будет объединен в компанию NewCo.

К Земле приближается планета-призрак

К Земле приближается невидимая планета, которая может привести к катастрофе. Об этом, как сообщает Ura.ru, заявили астрономы из Университета Аризоны.

Умер Александр Майоров

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Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии режиссеров РФ.