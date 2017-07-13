"Освободите дорогу": пешеходы в Сумах спасались от кортежа Порошенко

В городе Сумы кортеж украинского президента Петра Порошенко неожиданно свернул с проезжей части на пешеходную улицу и поехал по ней на высокой скорости. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «Суми Сьогодні»

Местные жители не были предупреждены о планах президента. Из первой машины кортежа пешеходам лишь прокричали: «Внимание, освободите дорогу!».