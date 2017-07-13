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"Освободите дорогу": пешеходы в Сумах спасались от кортежа Порошенко
В городе Сумы кортеж украинского президента Петра Порошенко неожиданно свернул с проезжей части на пешеходную улицу и поехал по ней на высокой скорости. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «Суми Сьогодні».
Местные жители не были предупреждены о планах президента. Из первой машины кортежа пешеходам лишь прокричали: «Внимание, освободите дорогу!».
Кроме того, как отмечает ONLINE.ua, в Гражданском переулке, где расположен центр экстренной медицины Сумщины, патрульный не пропускал машину скорой помощи из-за президентского кортежа.
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