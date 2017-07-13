Обзор зарубежных СМИ: крах Порошенко, «Терминаторы» в Сирии

Россия направляет в Сирию «Терминатора»

Россия отправила в Сирию бронированную машину БМПТ-72, известную как «Терминатор 2». Как пишет The National Interest , «Терминатор 2» – это танк, предназначенный для защиты других танков, особенно при ведении боевых действий в городских условиях.

Эта машина создана на базе боевого танка Т-72 и имеет модифицированный корпус. При этом вместо мощной пушки калибра 125 миллиметров БМПТ-72 оснащена целым комплексом разнообразного вооружения, включая две 30-миллиметровые пушки, четыре противотанковые ракеты «Атака-Т» и тяжелый пулемет. Это дает «Терминатору 2» возможность вести борьбу с пехотой и легкобронированными машинами противника с использованием пушки. По мнению издания, «Терминатор 2» хорошо покажет себя в Сирии против повстанцев, что заставит российскую армию разместить ряд заказов на БМПТ.

Россия сдвигает свою границу вглубь Грузии

Россия незаметно перенесла одну из своих границ на сотни метров вглубь территории Грузии, пишет The Independent со ссылкой на сообщения местных СМИ. Служба безопасности Грузии назвала эти действия незаконными.

По словам грузинских властей, в результате смещения границы нанесен ущерб местным фермерам в муниципалитете Гори. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили , со своей стороны, выразил возмущение и призвал международное сообщество осудить эту акцию.

Экс-премьер Украины предрек скорый крах режиму Порошенко

Режим президента Украины Петра Порошенко движется к полному краху. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров , пишет Gordonua.com

По словам Азарова, все больше политиков на Украине выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране. При этом простые граждане, по словам Азарова, крайне недовольны социально-экономической ситуацией на Украине. Бывший премьер страны признался, что очень хочет вернуться на Украину, но понимает, что это возможно лишь после того, как в стране сменится власть.

Британки вслед за американками начали делать пластику «под Меланью»

Женщины Британии последовали примеру американок и тоже начали делать пластику «под Меланию», пишет Daily Mail . Все они хотят походить на первую леди США.

По словам хирургов, знаменитости в последние годы стали создавать более естественные образы. При этом наибольшей популярностью в настоящее время пользуется именно внешность первой леди США. Издание напоминает, что жена Дональда Трампа утверждает: она никогда не делала пластические операции и выступает против инъекций.

Илон Маск опасен для автоиндустрии?

Глава Tesla Илон Маск – непредсказуемая опасность для автоиндустрии, пишет Süddeutsche Zeitung . Автоконцерны до сих пор не могу понять принципов его работы, однако боятся его планов – и для этого есть основания.

Издание задается вопросом, кем является Маск: гениальным представителем совершенного нового типа предпринимателей? Или все же шарлатаном, или сумасшедшим? Автоконцерны по праву опасаются, что 46-летний бизнесмен в один прекрасный день сметет их с рынка своими электромобилями. Уже сейчас Tesla задает тон в сфере электромобилей. Хватает всего пары твитов из Кремниевой долины о новом электромобиле Model 3, чтобы в офисах немецких автоконцернов стратеги начинали «мозговой штурм» и перерабатывали свои стратегии по электромобилям. Издание пишет, что Маск может стать крупнейшим автопроизводителем мира и заменить весь остальной мир автомобилей. Однако пока он заявляет, что Tesla – его личный вклад в борьбе с изменениями климата.