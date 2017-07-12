Трамп рассказал, чем не нравится Путину

По мнению лидера США, Путину было бы легче вести диалог с его соперницей на президентских выборах Хиллари Клинтон

"К примеру, если бы Хилари победила, наши военные силы были бы уничтожены, наша энергетика стоила бы нам гораздо дороже. Это именно то, чем я не нравлюсь Путину", - заявил Трамп во время интервью CBN News.