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Трамп рассказал, чем не нравится Путину
Американский президент Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину не нравится его позиция по вопросам обороны и энергетики.
По мнению лидера США, Путину было бы легче вести диалог с его соперницей на президентских выборах Хиллари Клинтон.
"К примеру, если бы Хилари победила, наши военные силы были бы уничтожены, наша энергетика стоила бы нам гораздо дороже. Это именно то, чем я не нравлюсь Путину", - заявил Трамп во время интервью CBN News.
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