СМИ сообщили о прилёте в Одессу конвертопланов армии США



В Одессу на дозаправку в рамках военных учений стран НАТО и Украины «Морской бриз — 2017» прибыли конвертопланы американской армии Bell V-22 Osprey.

Как пишет издание «Думская», машины, сочетающие в себе преимущества самолёта и вертолёта, направлялись на одну из военных баз в Николаевской области для участия в учениях.



Отмечается, что конвертопланы принадлежат корпусу морской пехоты США и предназначены для высадки десанта, в том числе и на морское побережье.



10 июля сообщалось, что военно-морские учения «Морской бриз — 2017» при участии вооружённых сил стран НАТО стартовали на юге Украины. Отмечалось, что в рамках учений в Одессу прибыли военные борты стран НАТО.