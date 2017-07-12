Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

На Украине опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию. Текст документа приводит "Громадське ТВ".

Законопроект предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко . В частности, он сможет принимать решение об использовании ВСУ и "других военных формирований" в ДНР и ЛНР для "сдерживания и отпора вооруженной агрессии".

Неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей в документе указываются как "временно оккупированными Россией". Как отмечает "Громадське ТВ", это первая попытка украинских властей закрепить такую формулировку на законодательном уровне.

Целями реинтеграции Донбасса объявляются "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии".

Впервые о разработке законопроекта Порошенко упомянул в начале года в одном из выступлений. Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что эта мера представляет собой попытку создать альтернативу минским соглашениям. При этом вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта, добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.