Порошенко получил «черную метку» из Вашингтона

В США начинается расследование возможного вмешательства украинских чиновников в предвыборную кампанию 2016 года. Раньше в Вашингтоне говорили исключительно о российском следе.

На слушаниях в американском Сенате 12 июля обсуждали кандидатуру Кристофера Рея на пост главы ФБР , его выдвинул президент Дональд Трамп . Рею задавали много вопросов, но ответ на один из них, очевидно, заставил серьезно понервничать украинскую политическую элиту.

Сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать Трампа и его советников, сообщает РИА "Новости Украина".

"Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы? Вы готовы изучить обоснованность этих претензий к Украине?", – спросил сенатор.

"Я согласен с вами. Я буду рад это сделать", – сказал в ответ Рей.

В американском Конгрессе сейчас идут независимые расследования по поводу вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР, руководителя которого Джеймса Коми президент неожиданно уволил в мае 2017 года за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству.

Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что история на слушаниях напомнила о том, что Киев хотел бы забыть. "Это не очень хорошая новость для киевских властей. Поскольку и их публичная позиция, и реальное поведение говорили о том, что киевские власти в период избирательной кампании 2016 года в США полностью поддерживали Хиллари Клинтон ", – сказал Зудин.

Украинским властям, очевидно, хотелось бы, чтобы в Белом доме не вспоминали о той старой истории. Но, по словам политолога, Вашингтон уже о ней вспомнил – и, несомненно, напомнит о ней и Киеву.

Напомним, что Россия, которую некоторые политики в Штатах обвиняют во вмешательстве в выборный процесс в США, не раз отрицала свою причастность, основываясь, в том числе, и на том, что никаких конкретных доказательств этому никто не предоставил.