Лавров: РФ хотела бы видеть Украину стабильной и демократической страной

Сергей Лавров.

Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств, заявил глава МИД РФ

"Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве", — заявил Лавров, выступая в фонде Кербера.

