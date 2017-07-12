Раскрыто содержание секретного доклада о Донбассе

В документе украинской национальной академии наук под названием «Донбасс: трансграничные техногенные и экологические риски», в частности, сказано, что повсеместный подъем грязных шахтных вод региона на поверхность грозит серьезными последствиями для Ростовской области, где этой водой поливают поля, и для Азовского моря.

По мнению украинских ученых, процесс подъема вод из шахт приведет к появлению в Донбассе 15-и тысяч квадратных метров соленых болот, разрушению инфраструктуры и загрязнению реки Северский Донец

Группа доктора технических наук Евгения Яковлева в ноябре 2016-го провела полевые исследования резервных подземных источников питьевой воды на территории, контролируемой Украиной, а в ДНР такие же замеры произвели специалисты ГК «Вода Донбасса». Резервные источники предполагалось открыть в случае ядерной войны или других бедствий. Однако ученые выяснили, что 88 процентов этих «водных запасов» в регионе стали непригодны для питья. Ученые решили, что это происходит из-за подъема шахтных вод, которые перестали откачивать и очищать в разбитых, закрытых или обесточенных конфликтом шахтах.

При этом эксперты заявили «МК», что немедленной опасности прямого излива шахтных вод на колоссальной территории нет, «если не будет прямых боевых действий».

Ранее замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы в Донбассе, ссылаясь на этот же доклад. По словам чиновника, причиной бедствия станет затопление угольных шахт и подъем на поверхность радиоактивных вод. Он подчеркнул, что «Донбасс обречен максимум в течение десяти лет». Замминистра заявил, что регион надо «освобождать» от людей.