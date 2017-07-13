США разрешили пользоваться ноутбуками в самолетах EgyptAir

Американские власти вычеркнули авиакомпании EgyptAir из «черного списка», разрешив пассажиров пользоваться ноутбуками на борту ее самолетов.

Как сообщают СМИ, речь идет о рейсах вышеназванной авиакомпании, которые следуют в Соединенные Штаты. Введенный ранее запрет был снят. Информацией об этом поделилось агентство Reuters , сославшееся на министерство внутренней безопасности страны.

В понедельник 10 июля из под подобного запрета также была выведена компания Kuwait Airways. Ранее США отменили запрет на провоз электронных устройств на рейсах из Стамбула и из столицы Объединенных Арбаских Эмиратов Абу-Даби.

В настоящее время под запретом находятся две ближневосточные авиакомпании.