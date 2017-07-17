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Названы причины нападения на отдыхающих в Абхазии
Редактор «Чегемской правды» (Сухуми) Инал Хашиг рассказал о причинах нападения на отдыхающих в Абхазии. Об этом сообщает JAMnews.
По словам журналиста, грабить приезжих «проще, потому что милиция особо не будет» искать преступников. «Вон их сколько, отдыхающих, приехали-уехали. Кто потом о них вспомнит?» - поделился он своими размышлениями.
Он отметил, что турист для некоторых местных жителей «безоговорочная жертва, из которой надо все вытрясти без остатка», приведя в пример торговцев на базаре, обещающих «как липку раздеть» приезжих.
«Любой ценой [надо вытрясти деньги]. Там содрал официально, здесь отнял внаглую. И все потому, что никто не накажет – ни на уровне государства, ни на уровне собственной совести», - подчеркнул Хашиг.
Одиннадцатого июля на берегу реки Аапста в Абхазии было совершено нападение на туристов из Москвы. Двое вооруженных людей в масках и с оружием ранили одного из туристов из-за отказа отдать им деньги, через несколько часов мужчина умер в больнице. После нападения на мужчину преступники похитили его жену и детей. Сотрудникам спецслужб позже удалось их освободить.
По факту убийства россиянина Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Абхазии дело расследуется по фактам разбойного нападения, похищения и убийства. В преступлении подозревают двух братьев - Адгура и Даура Джинджолия 1988 и 1987 годов рождения.
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