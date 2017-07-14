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В Киеве объяснили отказ участников саммита Украина — ЕС от итогового заявления
Итоговая декларация саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве, не была принята из-за отсутствия консенсуса. Об этом в эфире «5 канала» сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, видео доступно на YouTube.
«Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, но не достигли консенсуса. Проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше того, что заложено в тексте соглашения об ассоциации», — заявил Елисеев.
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