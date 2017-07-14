В Киеве объяснили отказ участников саммита Украина — ЕС от итогового заявления

Итоговая декларация саммита Украина — ЕС , который состоялся в Киеве, не была принята из-за отсутствия консенсуса. Об этом в эфире «5 канала» сказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев , видео доступно на YouTube.

«Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, но не достигли консенсуса. Проект этого политического документа, к сожалению, не шел дальше того, что заложено в тексте соглашения об ассоциации», — заявил Елисеев.