Жены террористов рассказали о порядках в ИГ*

Боевики «Исламского государства»* пытаются отстоять свою «столицу» в Сирии — Ракку, в которой уже несколько дней идут ожесточённые бои. Именно здесь боевики пытались создать плацдарм для распространения «халифата», устанавливая свои порядки в жизни мирного населения. За последнее время из осаждённого города смогли выбраться сотни его жителей. Среди них и жёны убитых или захваченных в плен террористов. RT удалось побеседовать с некоторыми из женщин, которые рассказали гнёте и насилии, с которыми им пришлось столкнуться в «Исламском государстве».





В столице «Исламского государства» Ракке вот уже несколько ведутся ожесточённые бои между террористами и формированиями оппозиционной группировки «Сирийские демократические силы» (SDF). Между тем именно в этом городе ИГ попыталось создать свою модель управления, провозгласив главенство законов шариата. С началом штурма местные жители получили возможность сбежать из города. Среди них — и жёны убитых или захваченных в плен боевиков.

Круговорот жён



Многие из них — иностранки, которые теперь, получив возможность вырваться из-под контроля террористов, пытаются вернуться на родину. При этом, по их словам, на протяжении всего времени они были законными супругами боевиков, а не секс-джихадистками, как расписывают некоторые СМИ.



«Никакого секса-джихада. Всё по закону: идёшь в мэрию и выходишь замуж. Если твоего мужа убили, просто выходишь замуж за другого по согласию родственников и при свидетелях», — рассказала RT одна из девушек по имени Хадиджа.



Он отметила, что сама она из Туниса, поэтому, когда убили её мужа, то мать ей велела возвращаться домой, но местные жительницы предложили ей снова выйти замуж. «Они сказали: «Здесь один инвалид ищет себе жену. Разве ты не хочешь мужа?» И я согласилась», — сказала Хадиджа.



При этом она отметила, что другого выбора у неё не было, так как если бы она попыталась вернуться в Тунис, то её сразу бы убили.



Другая собеседница RT — ливанка по имени Нур аль-Худа — отметила, что в Сирию отправилась вслед за мужем, который убедил её, что «Исламское государство» не так уж и ужасно.



«Мне 20 лет. Я встретила своего мужа в Триполи. Жизнь там была тяжёлая, так что замуж я вышла рано. Первого ребёнка я родила в 15, через год — второго. Потом мой муж присоединился к салафитам. Они рассказали ему об идеях джихада и объяснили, что ему стоит вступить в «Исламское государство». Он убедил меня, что ничего плохого в этом нет. Я его жена, я поверила ему», — рассказала девушка.



По словам Нур аль-Худы, она не стала говорить родственникам о своём решении последовать за супругом, который отправился в Сирию раньше, чем она.



«Я полетела в Турцию, а оттуда меня отправили в Сирию. ИГИЛовцы убивали мужчин, а женщин распределяли по разным местам проживания: девушек отделяли от замужних и от рабынь. Если бы я знала, что такое ИГ, я бы не поехала к мужу», — сказала она.



С Нур аль-Худой согласна и Хадиджа: «В ИГ было ужасно: царили гнёт и насилие. Много зла было в местах обитания женщин. У детей были чесотка, вши. Когда дети болели, их не лечили в поликлинике».



Она вспоминает, что в Ракке была одна марокканка по имени Ум Адам, которая очень жестоко управляла общежитиями ИГ для женщин. «Если что не так, она запирала их в маленькой комнатушке без окон и дверей, с отверстием внизу, куда подавали пищу и забирали посуду. Эти места были как тюрьмы», — рассказала девушка.



Ходовой товар



Хадиджа также признала, что помимо законных жён у боевиков ещё есть и секс-рабыни, которых они покупают, выменивают или дарят друг другу. Особым спросом при этом пользуются езидки.



«Жена и другая женщина живут отдельно. Он же живёт с ними по очереди — день с одной, день с другой», — говорит она.



Ей вторит Нур аль-Худа, которая отметила, что рабыням уделяется больше внимания, чтобы была возможность их подороже продать. «Много внимания уделяли девушкам: покупали косметику, чтобы их продать за $15 тыс., девственниц продавали за $30 тыс. Продавали и девочек. Одну девочку, которой было 10 лет, хотели продать за $10 тыс.», — рассказала она.



При этом Нур аль-Худа упомянула, что некоторым девушкам удавалось сбежать, однако тогда боевики ИГ убивали тех, кто помогал беглянкам.



Подводя итоги и Хадиджа, и Нур аль-Худа подчёркивают, что хотели бы всё изменить и вернуться на родину.



«Мы с мужем совершили огромную ошибку, приехав сюда. И советую всем не верить тем, кто говорит, что ИГ — это исламское государство, которое исповедует ислам и шариат и живёт по канонам Пророка и Корана. Всем, кто выступает против них, они отрезают головы», — говорит Хадиджа.



Жёны-фанатички



Помимо таких девушек, как собеседницы RT, есть и другие, которых вполне устраивает их положение. При этом они не только комфортно себя чувствуют с мужем-террористом, но даже могут устраивать ему сцены из-за его чрезмерного пристрастия к рабыням, высчитывая, сколько денег он потратил на косметику для них.





«Между жёнами и секс-рабынями много конфликтов. Некоторые жёны даже разводятся со своими мужьями из-за этого. Они слишком много тратят на рабынь, покупая им лучшую косметику, вещи и украшения», — цитирует The Times одну из супруг террористов.



По её словам, у её мужа даже было приложение в телефоне, в котором выставлялись фотографии девушек и цены на них. Она также отметила, что среди свободных женщин есть те, кто заявляет, что только главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади может устроить их в качестве мужа.

«Одна девушка под таким предлогом отвергла своего ухажёра. Остальные женщины поспешили посоветовать ей не тратить время, так как аль-Багдади уже занят. У него пять жён и 15 секс-рабынь», — рассказала собеседница газеты.





Отметим, что у поклонниц главаря террористов уже навряд ли появится шанс его заполучить, так как ранее появились сообщения, что он был убит в результате налёта российских ВКС 28 мая 2017 года во время встречи руководства боевиков. Несмотря на то, что эти сведения не подтверждает Пентагон и пока ещё проверяет Минобороны России , боевики уже заявили, что их лидера нет в живых.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.